Ziemniaki zapiekane z boczkiem i cebulą to pomysł na pyszny i prosty obiad z trzech składników [PRZEPIS]

Pamiętajmy, że na świecie istnieje około 1000 odmian ziemniaków. Jest to efekt licznych krzyżowań i sztucznej selekcji. Natomiast w Polsce jest ich około 100. Warto wiedzieć, że każda odmiana znacznie różni się od siebie i że właśnie od dokonania dobrego wyboru zależą losy naszego dania. Dlaczego? A to dlatego, że niezwykle ważna jest skłonność do rozgotowywania się, konsystencja, mączystość czy wilgotność.

Ziemniaki z piekarnika z boczkiem i cebulą [PRZEPIS]

Wykonanie

Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Ziemniaki obrać, pokroić w talarki. Boczek pokroić w małą kostkę, cebulę – w piórka. W naczyniu żaroodpornym (z pokrywką) układać warstwami – ziemniaki, które posolić i popieprzyć, boczek, odrobinę cebuli. I tak do wyczerpania składników. Naczynie przykryć i wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około dwie godziny. Na 15 minut przed końcem pieczenia można odkryć pokrywkę, by nadmiar wody z ziemniaków odparował (wszystko zależy od rodzaju ziemniaków).