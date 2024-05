80 lat temu na Monte Cassino wybrzmiał hejnał mariacki. Wyzwolenie wzgórza oznajmił trębacz z Bobowej - plutonowy Emil Czech

- Po trudnym boju wypoczywaliśmy w schronach. Sanitariusze opatrywali rannych. Wtedy właśnie pojawił się por. Woźniacki, adiutant naszego dowódcy płk. Władysława Rakowskiego, i mówi do mnie: „Plutonowy Czech, ubierajcie się szybko. Macie zgłosić się do dowódcy”. Poszedłem. Pułkownik Rakowski zwrócił się do mnie ze słowami: „Plutonowy Czech, macie do wykonania bojowe zadanie. Podjedziecie pod klasztor i pod polską flagą odegracie Hejnał Mariacki” - wspominał dalej ma cztery lata przed śmiercią dla "Gazety Robotniczej" plutonowy Czech.