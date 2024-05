Osiem Maluchów wyruszyło z Krakowa do Monte Cassino. Za kierownicą jednego z nich Sobiesław Zasada. Tak uczczą ważną rocznicę

Wyglądajcie ich na trasie Kraków-Monte Cassino

Wyjazd organizowany jest przez Fundację Ewy i Sobiesława Zasady „Szerokiej Drogi” oraz Stowarzyszenie 126 Evolution.

Jeszcze przed podróżą Sobiesław Zasada powiedział, że w ten sposób on i jego towarzysze chcą uczcić 80-lecie bitwy pod Monte Cassino: - 80 lat od Monte Cassino, to bardzo poważna sprawa, bo to była ogromna bitwa i ogromny sukces Polaków, ale okupiony niestety polską krwią - zaznaczył.

Jak zapowiedział, wyprawa z udziałem ośmiu ponad 40-letnich „Maluchów” w kolorach białym i czerwonym, która w środę rano wyruszyła z Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie ma do przejechania trasę liczącą ponad 1700 kilometrów. Zajmie ona trzy dni, podzielone na odcinki o długości około 600 km. Pierwszy nocleg przewidziano przez Alpami w Tyrolu w Austrii, drugi w Bolonii, a trzeci już na miejscu, gdzie przyjazd planowany jest w piątek po południu. W rocznicę bitwy w sobotę 18 maja uczestnicy wyprawy złożą kwiaty i wezmą udział w oficjalnych uroczystościach.