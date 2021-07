Absurdalna sytuacja. Deweloper wybudował drogę, miasto jej nie odbiera, bo brakuje… 8 cm

Krakowski deweloper Solart zrealizował na Klinach-Zacisze inwestycję mieszkaniową (pięć bloków, 180 mieszkań). Zgodnie z umową z miastem z 2017 roku zobowiązany był do wybudowania nowej drogi dojazdowej, a następnie oddania jej we władanie miastu. Chodzi o ulicę Profesora Geremka, odnogę od ulicy Komuny Paryskiej. To właśnie przy ul. Geremka powstały nowe bloki. Trzeba było przebudować drogę, aby spełniała odpowiednie parametry.

Budowa drogi ruszyła ostatecznie na początki 2020 roku i w maju została ukończona. Dewelopera kosztowała ok. 1,2 mln zł. Choć inwestycja jest ukończona, to miasto wciąż jej nie odebrało. Zdaniem dewelopera droga jest w tym momencie własnością miasta, ale nikt nie sprawuje nad nią bieżącej opieki, a według dewelopera ten za nią już nie odpowiada, bo swoje zadanie wykonał.