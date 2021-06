Aktorzy m.in. z Teatru Bagatela będą się szkolić, jak zachować się w przypadku prób mobbingu, dyskryminacji czy nadużyć seksualnych Marcin Banasik

Pierwsze szkolenie odbędą się w Teatrze Bagatela i Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Wojciech Matusik

M.in. pracownicy teatrów i studenci uczelni artystycznych będą się uczyli, jak wyrazić swój sprzeciw wobec prób nadużyć seksualnych, mobbingu i dyskryminacji. Kampania „PRACA OD KULIS" to odpowiedź na liczne skargi artystów wpływające do Inspekcji Pracy na nieodpowiednie zachowanie przełożonych lub współpracowników. Pojawiły się one m.in. po wybuchu afery w Teatrze Bagatela. Były dyrektor teatru Henryk S. jest oskarżony o molestowanie swoich prasownic.