Aleksandra Chapko, znana z serialu „M jak Miłość”, podzieliła się radosną nowiną. Posypały się gratulacje

Siostry Chapko, czyli bliźniaczki razy dwa

Rzadko zdarza się, by w jednej rodzinie urodziły się dwukrotnie siostry bliźniaczki. Jeszcze rzadziej, by wszystkie cztery związały swoje życie z aktorstwem. Ewenementem są siostry Chapko, które pochodzą z Nowego Sącza. Starsze – 39-letnie Karolina i Paulina Chapko, zagrały nawet wspólnie w filmie „Oszukane” oraz serialu „Ultraviolet”.

Aleksandra Chapko podzieliła się radosną nowiną

We wrześniu ubiegłego roku Aleksandra Chapko wyszła za mąż za Łukasza Klimczaka. To śpiewak operowy, absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie śpiewu prof. Bogdana Makala oraz Guildhall School of Music and Drama w Londynie.