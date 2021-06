Andrychów. Furiat tak kłócił się z kolegą, że omal nie zabił przypadkowego świadka awantury. Grozi mu teraz do pięciu lat więzienia Bogumił Storch

Sprawca został zatrzymany KPP Wadowice

Policjanci z Andrychowa zatrzymali 27-letniego mężczyznę, który podczas awantury ze znajomym zniszczył zaparkowany, pierwszy z brzegu, samochód, a następnie pobił do nieprzytomności siedzącego w środku kierowcę, mieszkańca powiatu wadowickiego. W kieszeni spodni furiat miał dopalacze. Być może stąd u niego wzięła się tak niespotykana agresja. - Sprawcy zostały już przedstawione zarzuty, do których się przyznał - informuje policja. Grozi mu teraz do pięciu lat więzienia.