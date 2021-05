Andrzej Bargiel i Jędrzej Baranowski wspięli się i zjechali na nartach z Laila Peak, jednej z najpiękniejszych gór świata [ZDJĘCIA I FILMY]

Bargiel i Baranowski dokonali poniedziałkowego wyczynu - jako pierwsi Polacy - po 11 dniach od pierwszego w historii wejścia i zjazdu ze szczytu Yawash Sar II (6178 m n.p.m.), którego autorem - jako pierwszego człowieka w historii - był Bargiel.

Jak nas poinformował Paweł Rozmianiec z RedBull.com, celem wyprawy Karakoram Ski Expedition było zdobycie i zjechanie na nartach z dwóch sześciotysięczników – znajdującego się w Dolinie Ghidims-Dur dziewiczego szczytu Yawash Sar II oraz położonego w Dolinie Hushe szczytu Laila Peak o wyjątkowo charakterystycznym kształcie, uznawanego za jeden z najpiękniejszych szczytów na świecie.

Po dwóch dniach spędzonych w bazie Bargiel i Baranowski postanowili zaatakować szczyt 10 maja 2021 roku nad ranem. O godz. 2.30 rano czasu lokalnego ekipa wyruszyła do wysuniętej bazy, skąd około godz. 4.30 rozpoczęła atak szczytowy. Do pokonania miała ok. 1800 metrów przewyższenia. Bargiel i Baranowski zdobyli szczyt około godz. 13 czasu lokalnego. Narty musieli pozostawić jednak 150 metrów niżej z powodu trudnych warunków. Zjazd do bazy trwał około 2 godz. 30 minut.

Wyprawa do Pakistanu odbywa się w ramach autorskiego programu "Hic Sunt Leones" (z języka łacińskiego dosłowne tłumaczenie "tu są lwy"), którego celem jest zdobywanie wysokich szczytów w szybkim tempie, najlepiej w stylu alpejskim, czyli bez zakładania obozów, a potem zjazd z nich. W ten sposób Bargiel zdobył i zjechał z Sziszapangmy (8013 m) w 2013 roku, Manaslu (8156 m) w 2014 roku, Broad Peaku (8051 m) w 2015 roku i K2 (8061 m) w 2018 roku. W 2019 roku usiłował powtórzyć ten wyczyn na najwyższej górze świata Mount Evereście (9949 m), ale przeszkodziły mu w tym niekorzystne warunki pogodowe i zagrożenie lawiną.