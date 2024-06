„Ani razu nie zagraliśmy w Nowym Sączu, to mój największy zawód”. Spadek Sandecji do 3. ligi. Piłkarze i trener komentują. Prezes milczy

W Nowym Sączu, po tym jak zespół trenera Roberta Kasperczyka wywalczył przedostatnie miejsce w 2. lidze na finiszu o punkt wyprzedzając Stomil Olsztyn, po cichu liczono jeszcze na to, że drużyna…

Najostrzej na spadek zareagowali kibice nowosądeckiego klubu, który jeszcze w sezonie 2022/2023 występował w Fortuna 1. Lidze. Opublikowali krótki acz treściwy wpis.

„Dziś oficjalnie i ostatecznie spadliśmy na 4 poziom rozgrywkowy w kraju. Wszyscy, którzy mieli w tym swój udział W…!” - przekazali kończąc wulgaryzmem.

Nie ma co się dziwić rozgoryczeniu sympatyków Sandecji. Od kilku lat nie mogą oglądać swoich piłkarzy na stadionie przy Kilińskiego, w ciągu dwóch sezonów rok po roku przeżyli dwa spadki…

- Odgłosy jakie do nas dochodziły, brzydko mówiąc, napawały nas optymizmem, były wiarygodne. Mieliśmy takie informacje z dobrych źródeł, że Radunia finansowo nie udźwignie 2. ligi. Podobnie w Elblągu, Częstochowie czy Puławach. Decyzje są jednak decyzjami. Teraz może być tak, że któraś z tych drużyn nie skończy rozgrywek. Spadek? Zawód to mało powiedziane… Sandecja będzie grać w 3. lidze, choć tyle że, wiele na to wskazuje, na swoim stadionie – komentuje trener Robert Kasperczyk, którego „złapaliśmy” chwilę przed treningiem.