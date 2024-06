Stadion Sandecji Nowy Sącz jednak nie zostanie ukończony w tym roku?

Budowa stadionu dla piłkarskiej Sandecji Nowy Sącz trwa w najlepsze, choć to mało powiedziane. Nowy dom dla „Dumy Krainy Lachów” miał już być gotowy w czerwcu i listopadzie ub. roku. W międzyczasie doszło do zerwania umowy z dotychczasowym głównym wykonawcą Grupą Blackbird. Prezydent Ludomir Handzel przekazał, że stadion zostanie ukończony w tym roku.

- To bardzo ważna inwestycja na kilkadziesiąt lat dla mieszkańców Nowego Sącza i całego regionu. W roku 2024 stadion w Nowym Sączu będzie dokończony i zaczniemy rozgrywać mecze. W tej chwili jest prawie na ukończeniu. Już w 2023 roku skończylibyśmy tę ważną inwestycję, gdyby nie kłody pod nogi, kontrole, różnego rodzaju przeszkody rzucane pod nogi przez przeciwników politycznych – przekazał Handzel w swoich mediach społecznościowych już pod koniec stycznia br. Prezydent dodał, że stadion będzie miał 8111 krzesełek, spełni najwyższe normy UEFA, będzie możliwość rozgrywania na nim meczów międzynarodowych. - To wszystko w 2024 roku w Nowym Sączu, jestem tego pewny – podsumował.

W takie zapowiedzi nie wierzy jednak miejski radny Michał Kądziołka (PiS).

- Niestety, ale po informacjach od tzw. osób z branży ciężko wierzyć i mówić o tym, że stadion w tym roku będzie ukończony – powiedział nam.

Kolejna obsuwa?

W przetargu na dokończenie budowy stadionu pojawiły się nowe wątki. Zamawiający zakłada, że termin wykonania inwestycji oznaczający zakończenie wszystkich robót i zgłoszenie gotowości odbiorowej robót budowlanych to 27 grudnia 2024 roku.

Tymczasem jak wynika z zapytania potencjalnego wykonawcy, wg jego analizy „realizacja niniejszego zamówienia związana jest z prowadzeniem prac projektowych z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę (ok. 3 miesiące), wykonywaniem robót budowlanych (ok. 8 miesięcy) oraz czynnościami szeroko rozumianego odbioru budowlanego i certyfikacji z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (ok. 2 miesiące). Powyższe oznacza proces realizacji zamówienia w czasie co najmniej 13 miesięcy od podpisania umowy. Nie jest możliwe wykonanie zamówienia do końca 2024 roku” – czytamy.