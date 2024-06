A jednak! Sandecja Nowy Sącz spada do 3. ligi. Oficjalnie

Interesujące jest to, że ekipa ze Stężycy mimo że była siódma ocierając się o baraże i otrzymała drugoligową licencję, może nie przystąpić do rozgrywek z powodu wielkich problemów finansowych.

Wracając do decyzji komisji, wychodzi więc na to, że wystarczyło odwołać się od pierwszej decyzji, która wówczas była negatywna i… można świętować. Co ciekawe z podobnym problemem borykała się choćby Lechia Gdańsk, która wywalczyła awans do PKO BP Ekstraklasy. Ekipa z Pomorza początkowo nie otrzymała prawa do startu w elicie, ale po odwołaniu i dopełnieniu wszystkich niezbędnych kryteriów, komisja przyznała jej licencję.

„Dziś oficjalnie i ostatecznie spadliśmy na 4 poziom rozgrywkowy w kraju (...)” - przekazało Stowarzyszenie Kibiców Sandecji podsumowując wpis wulgaryzmem i „dziękując” wszystkim, którzy mieli w tej degradacji swój udział.