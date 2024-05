Anton Cziczkan zostaje w Wiśle Kraków. Bramkarz z nowym, dłuższym kontraktem

Cziczkan trafił do Wisły w sytuacji awaryjnej, gdy ta miała problemy z bramkarzami, a konkretnie z ich kontuzjami. Białorusin też miał kłopoty, ale natury wizowej. Długo nie mógł przez to grać. Gdy jednak w końcu ze wszystkim się uporał, wskoczył do bramki w miejsce Alvaro Ratona i grał już do końca sezonu. W sumie w Wiśle białoruski bramkarz rozegrał do tej pory pięć meczów w lidze i przede wszystkim w finale Pucharu Polski. Teraz będzie golkiperem „Białej Gwiazdy” przez kolejny sezon.

