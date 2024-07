Apelują o zmianę rozkładu jazdy i dodatkowy wagon na trasie Muszyna – Poprad. Beliansky Express to wakacyjny hit

Już od 5 lat pomiędzy a Popradem a Muszyną w okresie wakacyjnym, i nieco krócej zimą, kursuje specjalny pociąg Beliansky Express. Dzięki niemu sądeckie uzdrowisko odkrywają Słowacy, a Polacy mają okazję przejechać malowniczą trasę, zatrzymać się w urokliwych miasteczkach jak np. Stara Lubowla, czy dojechać do Popradu i podziwiać słowackie Tatry.

- Ten turystyczny pociąg z roku na rok bije rekordy popularności. Tydzień temu było tak wielu chętnych na podróż do Popradu, że nie wszyscy zmieścili się do wagonów i część osób została odesłana z kwitkiem – mówi Artur Królikowski z Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. - Drugim minusem jest czas, jaki podróżujący z Muszyny mają do powrotu. To są cztery godziny, które pozwalają na zwiedzenie np. Popradu ale już na wyjście w Tatry nie.