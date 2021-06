Archeolodzy w rejonie ul. Miodowej. Są znaleziska przy modernizacji linii kolejowej [ZDJĘCIA]

Jak przekazuje Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe, mury znalezione przy skrzyżowaniu ul. Halickiej i Miodowej to pozostałości po zabudowaniach, które zostały zasypane w XIX w., gdy budowany był nasyp kolejowy. - Najprawdopodobniej pochodzą z przełomu XVII i XVIII wieku (pewne szczegóły mogą świadczyć, że mury są młodsze, ale również mogły jakieś elementy zostać później dobudowane). Oprócz murów znaleziono kawałek drogi dojazdowej do folwarku, który tam funkcjonował - mówi Hamarnik.

Archeolodzy szukają artefaktów, które mogłyby coś więcej powiedzieć o tych zabudowaniach. Znaleziono m.in. monety (w tym krzyżacki siekaniec), elementy drobnych przedmiotów użytkowych. Nad badaniami czuwa konserwator zabytków.

Prace archeologiczne powinny się zakończyć w ciągu najbliższych tygodni. Odsłonięte zabytkowe mury i wapienny bruk najprawdopodobniej zostaną - po zadokumentowaniu - zasypane. W tym miejscu będzie następnie powiększany nasyp kolejowy, którym pobiegną dobudowywane nowe tory (dwa tory dobudowywane są - do dotychczasowych dwóch - na odcinku od Krakowa Płaszowa do Krakowa Głównego). Jest to element modernizacji krakowskiej linii średnicowej.