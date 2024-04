Okradał sklepy jubilerskie w Starym Sączu, Gorlicach aż wpadł w Limanowej. Kiedyś już był skazany za podobne przestępstwa. Jest decyzja sądu

Okradał sklepy jubilerskie na ternie Małopolski

Policjanci kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej zajmujący się sprawą usiłowania włamania do jubilera, z 15 kwietnia br. w Limanowej uzyskali materiały, dzięki którym wytypowali mężczyznę, mogącego mieć bezpośredni związek z tym przestępstwem. Był to 29-letni mieszkaniec Nowego Sącza. Mężczyzna był już wcześniej zatrzymywany do podobnych spraw.