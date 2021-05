Artur W. ma już sprawę za próbę zabójstwa brata, a teraz drugą za brutalny atak na mężczyznę

Oskarżony to 57-letni kucharz, rozwiedziony, ojciec jednego dziecka. Z ustaleń prokuratury wynika, że 22 października ub. roku brał udział w imprezie w mieszkaniu przy ul. Palacha. W pewnej chwili podczas kłótni z Pawłem W. zadał mu cios pięścią, a gdy pokrzywdzony bronił się rękami sprawca zaczął go kopać po całym ciele i skakać po jego głowie i klatce piersiowej w butach. Gdy gospodyni próbowała interweniować dostała cios ręką w twarz. W końcu Artur W. się uspokoił i wyszedł z mieszkania z butelką wódki.

Pokrzywdzony noc spędził w tym mieszkaniu, ale nad ranem następnego dnia jest stan się pogorszył. Trafił do szpitala Narutowicza, a potem do lecznicy w Myślenicach. Zdiagnozowano u niego połamane żebra, nos i uszkodzoną nerkę. Lekarze o sprawie powiadomili policję, zrobiła to też gospodyni mieszkania, w którym doszło do zajścia.