Artystyczny zakątek Zakopanego. Słynne Liceum Plastyczne prezentuje prace swoich uczniów i nauczycieli ZDJĘCIA

- Wystawa ta jest wyjątkowa o tyle, że jest to wystawa prac i nauczycieli i uczniów, a można nawet powiedzieć uczniów i nauczycieli, bo tych prac uczniów jest dużo więcej. Mamy w naszej szkole sześć specjalizacji, więc w związku z tym wszystkie prezentujemy – mówi Marek Król-Józaga, dyrektor Liceum Plastycznego w Zakopanem. - Na wystawie zobaczyć można wszystko to, co udało nam się w ciągu ostatniego roku zrealizować, wszystkie pracownie naszej szkoły są otwarte dla zwiedzających.

Wystawione prace to efekt warsztatów w szkole, jak i plenerów wyjazdowych. To m.in. wystawa „Włoska wyprawa”, na której można zobaczyć prace uczniów po wyjeździe do Włoch.

- To jest bardzo ważny, gdy wyjeżdżamy za granicę, zwiedzamy muzea świata, zwiedzamy fantastyczne miejsca. Uczniowie później to dokumentują poprzez rysunek, albo malarstwa, albo fotografie. Wspomnienia są ulotne, więc myślę, że to jest bardzo fajne, bo zostaje to jeszcze dodatkowo w szkole – dodaje Marek Król-Józaga. Na wystawach zobaczyć można kilkaset prac.

Wernisaż wystawy odbył się we wtorek 18 czerwca. Jednak będzie można je oglądać przez całe wakacje – od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15.