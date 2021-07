Atlas Grzybów 2021. Grzyby trujące opis i zdjęcia. Tych grzybów absolutnie nie jedz! [TOP 15] [25.07.21]

NOWE WAKACJE 2021 SAMOLOTEM. Certyfikat Covidowy nie jest paszportem! Co trzeba zabrać w podróż i jakie zasady obowiązują na lotnisku w Krakowie

Coraz częściej zdarza się, że pasażerowie podróżujący samolotami za granicę nie zabierają paszportu, ani dowodu osobistego, myśląc, że wystarczy im elektroniczny „paszport covidowy” w smartfonie. Tymczasem to wcale nie jest paszport, tylko – zresztą zgodnie z nazwą – Unijny Certyfikat Covidowy (UCC), zawierający informacje o szczepieniach i wynikach testów danej osoby. Owszem, część krajów daje posiadaczom UCC liczne przywileje, umożliwiając wstęp do obiektów turystycznych, hotelowych, gastronomicznych czy sportowych. Nie oznacza to jednak, że nie trzeba mieć „zwykłego” paszportu (ważnego!) lub – na terenie UE – dowodu osobistego. Zapominalscy lub ci, którzy pomylą UCC z prawdziwym paszportem uprawniającym do przekraczania granic, nigdzie nie polecą.