Zupa grzybowa jak u babci! Klasyczne zupy grzybowe z grzybów świeżych, mrożonych lub suszonych [PRZEPISY]

Kto z nas nie pamięta smaku zupy grzybowej u babci? Pyszna i aromatyczna – aż chciało się jeść! Zebraliśmy dla was przepisy naszych Czytelników na zupy grzybowe – z grzybów świeżych, ale również suszonych, które smakują jak dawniej! Zobaczcie!

Grzyby mogą stanowić sycący, wartościowy i smaczny składnik codziennego menu. Zawierają dużo błonnika, który wpływa na poczucie sytości i sprawne trawienie, jak również utrzymuje wysoki poziom metabolizmu. Grzyby to także spora ilość białka (około 3-9%), dzięki temu nazywane są czasami leśnym mięsem. Wysoka zawartość białka wpływa na ich strukturę oraz konsystencję, dzięki czemu grzyby są jędrne, esencjonalne i sycące. Poza błonnikiem grzyby zawierają też całkiem sporo innych cennych składników. Są to liczne mikro i makroelementy takie jak: potas

fosfor

sód

wapń

magnez

żelazo

mangan

miedź

cynk

kobalt

kadm jak również witaminy: ryboflawina, tiamina, niacyna oraz witaminy A, D i C.

Antyoksydanty występujące w grzybach mogą wspierać układ odpornościowy, natomiast obecny w nich beta-gluken uczestniczy w procesie obniżania poziomu złego cholesterolu.

Gotowi na pyszne zupy z grzybów?

Poniżej znajdziecie przepisy na zupy grzybowe jak u babci!

Klasyczna zupa grzybowa ze świeżych prawdziwków z makaronem

Zupa grzybowa z ziemniakami Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki

Aromatyczna jesienna zupa z suszonych grzybów

Zupa grzybowa z pierożkami z kaszą gryczaną Koła Gospodyń Wiejskich z Białki

Klasyczna zupa grzybowa ze świeżych prawdziwków z makaronem [PRZEPIS]

Klasyczna zupa grzybowa ze świeżych prawdziwków z makaronem. Fot. Joanna Tokarz Składniki: 400 g świeżych prawdziwków

1,5 litra bulionu drobiowo-warzywnego

2 marchewki

2 średniej wielkości ziemniaki

1 łyżka oleju rzepakowego

1 średnia cebula

70 ml słodkiej 30% śmietanki

100 g makaronu np. kokardka

sól, pieprz do smaku

pęczek natki pietruszki Wykonanie

Prawdziwki obieramy, myjemy i kroimy na mniejsze kawałki. Zalewamy wodą, dodajemy odrobinkę soli i gotujemy do miękkości. Ziemniaki i marchew gotujemy w bulionie (może być z dnia wcześniejszego). Cebulę rumienimy na patelni z dodatkiem łyżki oleju. Przekładamy do garnka z bulionem. Wyciągamy marchew, a całą resztę miksujemy.

Ugotowane grzyby wraz z wywarem przekładamy do zupy, dodajemy marchew, posiekaną natkę pietruszki oraz ugotowany al dente w osolonej wodzie makaron. Zaprawiamy słodką śmietanką i doprawiamy solą oraz pieprzem.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Zupa grzybowa z ziemniakami Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki [PRZEPIS]

Zupa grzybowa z ziemniakami Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki. Fot. KGW w Konaszówce Składniki: ok. 40 dag grzybów (podgrzybki lub prawdziwki)

cebulka

łyżka masła

marchewka

kawałek selera

ok. 1 l wywaru warzywnego lub drobiowego

2-3 ziemniaki

gałązka lubczyka

5 dag pełnoziarnistego makaronu, cienkie wstążki

1/4 szklanki słodkiej śmietany

sól

pieprz

Wykonanie:

Grzyby opłukać, pokroić na paseczki. Cebulę obrać, posiekać, zeszklić na maśle, dodać grzyby i dusić, aż odparuje woda. Dodać startą na tarce o grubych oczkach marchewkę i seler. Przesmażyć, mieszając. Do gotującego się bulionu włożyć obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki. Gotować 10 minut. Dodać grzyby podsmażone z warzywami, gałązkę lubczyku i makaron. Doprawić solą i pieprzem. Gotować jeszcze 10 minut. Pod koniec gotowania zabielić śmietaną i posypać natką pietruszki.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki

Aromatyczna jesienna zupa z suszonych grzybów [PRZEPIS]

Aromatyczna jesienna zupa z suszonych grzybów. Fot. Katarzyna Kośmider Składniki 60 g suszonych grzybów

2 małe marchewki

2 małe pietruszki

kawałek pora

kawałek korzenia selera

2 małe cebule

2-3 ząbki czosnku

2-3 ziarenka ziela angielskiego

5-6 ziarenek pieprzu

listek laurowy

1 czubata łyżka posiekanej natki pietruszki

2 -3 łyżki śmietany 18%

1 łyżka masła

sól, pieprz do smaku

100 g ugotowanego makaronu

Wykonanie:

Grzyby namoczyć w 500 ml zimnej wody. Odstawić na ok. pół godziny.

W tym czasie wstawić wywar warzywny: umytą i obraną marchewkę, pietruszkę, selera, pora, jedną opieczoną na palniku cebulę, czosnek, ziarenka ziela angielskiego, pieprzu, listek laurowy oraz odrobinę soli zalewać ok. 1 litrem wody i gotować do miękkości warzyw.

Namoczone grzyby gotować przez około 15 minut, po czym wywar z grzybów przelać do wywaru z warzyw, a grzyby pokroić w drobną kostkę.

Pokrojone grzyby przesmażyć na maśle z 1 cebulką pokrojoną w drobną kostkę oraz odrobiną pieprzu, do czasu, aż cebula się zarumieni.

Przełożyć usmażone grzyby i cebulę do zupy, dodać posiekaną natkę pietruszki, zabielić zupę odrobiną śmietany, doprawić do smaku solą i pieprzem.

Gotową zupę podawać z makaronem – najlepiej smakuje z łazankami.

Przepis Katarzyny Kośmider

Zupa grzybowa z pierożkami z kaszą gryczaną Koła Gospodyń Wiejskich [PRZEPIS]

Zupa grzybowa z pierożkami z kaszą gryczaną Koła Gospodyń z Białki. Fot. KGW z Białki Składniki na zupę

10 dag suszonych grzybów

cebula

liść laurowy, pieprz ziarnisty

śmietana

sól

sok z cytryny Składniki na farsz 250 g kaszy gryczanej

jajko

20 dag sera feta

pieprz Składniki na ciasto 35 dag mąki

jajko

sól

125 ml letniej wody Wykonanie

Ok. 10 dag grzybów namoczyć i gotować w 1,5 l wody. Wrzucić całą cebulę, dorzucić liść laurowy i pieprz w ziarnach. Gdy grzyby się ugotują, wyciągnąć i pokroić w paski. Zupę zaciągnąć sporą ilością śmietany, dołożyć grzyby, doprawić solą i odrobiną soku z cytryny.

Podawać z pierożkami, które robi się następująco: do garnka z wrzącą, osoloną wodą wrzucić ok. 25 dag opłukanej kaszy gryczanej i gotować do miękkości. Po dokładnym odsączeniu, gdy lekko przestygnie, dodać jajko, 20 dag sera feta (ewentualnie twarogu), doprawić pieprzem.

Ciasto. Z podanych składników wyrobić ciasto, rozwałkować, wykroić krążki, nakładać farsz i lepić pierożki.

Gotować w osolonej wodzie. Do ciasta można dołożyć dwie łyżki utłuczonej w moździerzu kaszy gryczanej.

Takie pierogi można podawać oddzielnie z sosem ze świeżej bazylii: 2 łyżki świeżej bazylii posiekać, 3 ząbki czosnku utrzeć z solą, wymieszać wszystko z 80 g (ok. 6 łyżek) dobrej oliwy.

Przepis Koła Gospodyń z Białki

