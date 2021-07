Awantura w Nowym Targu. Mężczyzna, który zakłócił konferencję opozycji, sam zgłosił się na policję. Usłyszał zarzuty

Do zdarzenia doszło ok. godz. 14 na nowotarskim Rynku, gdzie posłowie Koalicji Obywatelskiej zorganizowali spotkanie z dziennikarzami w ramach akcji "Kierunek Przyszłość”. Wzięli w niej udział posłowie Jagna Marczułajtis-Walczak, Borys Budka, Jerzy Fedorowicz i Konrad Frysztak. Gdy na pytania dziennikarzy odpowiadał Borys Budka, kilku mieszkańców Nowego Targu zaczęło głośno krytykować poczynania tej formacji politycznej. Były wulgaryzmy.

Nagle pojawił się młody mężczyzna w ciemnych okularach. Mężczyzna był zdenerwowany, pobudzony. - Podhalem rządzą górale - krzyczał młody mężczyzna. - Nie będziecie tutaj rządzić, my decydujemy o sobie. Mącicie ludziom w głowie, wprowadzacie chaos. A my chcemy żyć w spokoju.

Swoje wypowiedzi przeplatał wulgaryzmami. W pewnym momencie stanął twarzą w twarz z Borysem Budką. - Co zrobiłeś dobrego dla świata, dla Polski? Co zrobiłeś? Zap...sz za biurkiem, myślisz, że pracą jest przekładanie kartek z teczki do teczki? A teczki z półki na półkę? Przyjdzie czas, że was wszyscy roz...limy - pytał mężczyzna wymachując zaciśniętą ręką przed twarzą posła.