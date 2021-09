Barbara Prymakowska, najszybsza babcia świata: Mówią, że mam figurę nastolatki, ale mapy życia na twarzy nie da się ukryć [ROZMOWA]

Mówi się o pani "najszybsza babcia świata". Nie gniewa się pani?

Nigdy nie ukrywałam daty urodzenia. Nieraz jak przyjeżdżam na zawody to proszą, żebym pokazała dowód, bo nie wierzą, że mam 78 lat. Słyszę tylko wtedy: „bajeruje nas pani”. Mówią też, żebym zmieniła PESEL.

Ale sylwetki może pani pozazdrościć większość dziewczyn!

Może i mam figurę nastolatki, przynajmniej tak mówią (śmiech), ale mapy życia na twarzy nie da się ukryć. Botoksu za żadne skarby bym sobie nie wstrzyknęła, trzeba się godnie starzeć. Włosów też nie farbuję i proszę zobaczyć - ani jednego siwego.

Emocje po zdobyciu Mistrzostwa Świata Masters w Biegach Górskich już opadły?

- Wróciłam do domu zadowolona, ale cały czas z dużą nieśmiałością podchodzę do tego wyniku. Zwłaszcza, że Austriaczka, której się najbardziej obawiałam, przybiegła 14 minut za mną i młodsze zawodniczki także. Było mi niezmiernie miło, jak dobiegłam do mety i komentator zapowiedział mnie w dwóch językach.