Barbara Prymakowska została Mistrzynią Polski w Lekkiej Atletyce Masters. Do Tarnowa z Włocławka wróciła ze złotym medalem!

Barbara Prymakowska na starcie Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Masters

Biegi na bieżni nie są ulubioną dyscypliną sportu Barbary Prymakowskiej. 80-latka najlepiej czuje się, gdy zawody odbywają się wśród zieleni, a przy okazji może podziwiać piękne widoki. Niemniej jednak „najszybsza babcia świata” uwielbia wyzwania i postanowiła wystartować w 34. Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Masters, które odbył się w miniony weekend (6-7 lipca) we Włocławku.

- Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma – uśmiecha się Barbara Prymakowska. Udział w Mistrzostwach Polski to dla mnie duży prestiż. Chciałam zobaczyć, na co mnie stać. To był taki sprawdzian przed kolejny bardzo ważnym dla mnie wzywaniem – dodaje.