Bayern Monachium w dwóch ostatnich dekadach widziany z perspektywy dziennikarza, który zgłębiał jego tajemnice [SPORTOWA PÓŁKA]

Autorem najnowszej pozycji o Bayernie jest reporter piłkarski Christian Falk, który od ponad 20 lat zajmuje się sprawami monachijskiego klubu i niemieckiej reprezentacji. Otwiera on przed czytelnikiem zamknięty – wydawałoby się – futbolowy światek, opisując różne zachowania słynnych piłkarzy, trenerów i działaczy wielokrotnego mistrza Bundesligi.

Dużo miejsca poświęca zwłaszcza Lukasowi Podolskiemu (jego jego przyjacielem, co nie uchroniło go jednak od wrzucenia przez obecnego gracza Górnika Zabrze do basenu) i Bastianowi Schweinsteigerowi (śledził jego profesjonalną karierę od pierwszego meczu; nie ukrywa, że to on właśnie odcisnął największe piętno na jego pracy zawodowej).

W 24., przedostatnim rozdziale opisuje swoje spotkania z Robertem Lewandowskim (i jego żoną Anną), dzięki czemu dowiadujemy się o jego romansie - na odległość - z Realem Madryt.

Falk zdradza wiele kulisów ze swej pracy dziennikarskiej, szukaniu newsów i weryfikowaniu ich w różnych źródłach. Pisze o wykorzystywaniu mediów przez kluby i ich przedstawicieli, w tym piłkarzy, do własnych celów.