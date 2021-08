Spuścizna Johana Cruyffa, czyli jak zmieniała się piłkarska taktyka - od futbolu totalnego do filozofii Pepa Guardioli [SPORTOWA PÓŁKA]

Jonathan Wilson, brytyjski dziennikarz sportowy, autor takich bestsellerów jak „Aniołowie o brudnych twarzach”, „Anatomia Liverpoolu” czy „Odwrócona piramida”, w ciekawy sposób – choć bardziej dla koneserów niż wszystkich kibiców – ukazuje ewolucję piłkarskiej taktyki głównie na przykładzie FCB, od futbolu totalnego do gry według filozofii Pepa Guardioli (ucznia Cruyffa) i takich trenerów jak: Louis van Gaal, Jose Mourinho, Luis Enrique, Ronald Koeman, Laurent Blanc czy Frank de Boer.

Wilson przedstawia ich szkoleniową myśl, charakter i podejście do pracy, wychwytuje podobieństwa i różnice w podejściu do pracy, zauważa, jak korzystali z idei trenera rewolucjonisty Cruyffa, uwzględniając zmieniające się warunki, w których przyszło im prowadzić drużyny. Tłumaczy taktyczne niuanse i opisuje osobowości trenerów, zdradza kulisy meczów i wyjaśnia przyczyny konfliktów wewnątrz drużyny. To swego rodzaju hołd dla Cruyffa, który na zawsze zmienił „Barcę” i podstawy współczesnej piłki nożnej.