Historia piłkarskich mistrzostw Europy. Kto był bohaterem Euro 2020 i ile piwa wypili w pubach angielscy kibice? [SPORTOWA PÓŁKA]

Historia turniejów Euro została dosyć dokładnie opisana przez różnych autorów w kilku innych wcześniejszych książkach. Autorzy krakowskiego Wydawnictwa Arena – Tomasz Gawędzki i Norbert Tkacz, mający już na koncie kilka książek sportowych - nie silili się więc na statystyczną dokumentację ME w kolejnym almanachu, tylko skupili się na przypomnieniu najważniejszych faktów z bogatych dziejów imprezy. Każdy z szesnastu rozdziałów poświęcony jest jednemu turniejowi Euro.

Oprócz jego opisu zawiera informacje o starcie polskiej reprezentacji w eliminacjach, przedstawia gwiazdę turnieju (w ostatnim – dwie) i jego najważniejsze liczby (dzięki czemu możemy się dowiedzieć nawet, ile piwa wypili angielscy kibice w pubach przy okazji lipcowego meczu finałowego na stadionie Wembley w Londynie).

Efektownie wyglądająca okładka i nietuzinkowa grafika zachęca do sięgnięcia po publikację. Jej lektura dla mniej wtajemniczonych fanów futbolu powinna wystarczyć do zaspokojenia ciekawości o historii ME, nawet biorąc poprawkę na skromny dobór zdjęć.