Sprinterki, młociarka, kulomiot i tyczkarze zdradzają kulisy startów, treningów, walki z kontuzjami i słabościami [SPORTOWA PÓŁKA]

Książkę napisał Jacek Kurowski, dziennikarz sportowy, prezenter telewizyjny, konferansjer, od 2003 roku pracujący w redakcji sportowej TVP, współautor biografii Andrzeja Szarmacha „Diabeł nie anioł”.

Rozmawiał on – najpierw przed pandemią, a potem na początku bieżącego roku - z lekkoatletami, którzy przygotowywali się do olimpijskiego startu w Japonii. Na szczere, chwilami do bólu, zwierzenia dali się namówić sprinterki Ewa Swoboda (ze startu w Tokio wyeliminowała ją kontuzja) i Anna Kiełbasińska, młociarka Joanna Fiodorow, kulomiot Michał Haratyk oraz tyczkarze Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski.

Dobór rozmówców pod kątem medalowych szans można uznać za nieco zaskakujący, tymczasem był strzałem w dziesiątkę. Wszyscy okazali się interesującymi interlokutorami, unikającymi banalnych wypowiedzi, decydującymi się czasami na dosadne stwierdzenia, wzruszającymi swymi opowieściami, pokazującymi sport od kuchni.

Opowiadająca o radzeniu sobie z hejtem i o miłości do zwierząt Swoboda, dzieląca się historią swej choroby Kiełbasińska, zdradzająca trudne relacje z byłym trenerem i kulisy reakcji po wiadomości o śmierci taty Fiodorow, niezwykle samokrytycznie wyrażający się o swej karierze Haratyk, imponujący z kolei poczuciem humoru Lisek i wstrząsający mrożącą krew w żyłach opowieścią o wypadku podczas skoku o tyczce Wojciechowski – to konglomerat osobowości, których wyznania czyta się jednym tchem.