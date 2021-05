BDI. Geofizycy sprawdzą czy da się wybudować nową drogę ekspresową w Małopolsce. Projekt Beskidzkiej Drogi Integracyjnej [AKTUALIZACJA]

Do przetargu na wykonanie badań geofizycznych i opracowanie ich wyników dla projektowanej budowy S52 Bielsko-Biała – Głogoczów, Beskidzkiej Drogi Integracyjnej ( BDI) wpłynęły dwie oferty. Badania te są konieczne do opracowania koncepcji projektowej inwestycji.

Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych z Krakowa chce za to ponad 2,5 mln zł a Zakład Usług Geologicznych Geotech z Rzeszowa, nieco ponad 3,3 mln zł.

Termin wykonania zadania określony został w dokumentacji na sześć miesięcy z możliwością skrócenia do czterech miesięcy. Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych z Krakowa zadeklarowało skrócenie prac do czterech miesięcy. Teraz komisja przetargowa przystępuje do sprawdzania dokumentów ofertowych.