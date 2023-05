Będą utrudnienia w ruchu. Gmina Kościelisko rozpoczyna sezon remontów dróg

Gmina Kościelisko zamierza w tym roku wyremontować sporo ulic. Część przejdzie generalną modernizację, część zostanie poprawiona po zimie.

- W najbliższym czasie rozpocznie się remont dróg Wojdyłówka i Kierpcówka. Tutaj plan jest taki, by te zasadnicze prace zostały zakończone do początku właściwego sezonu turystycznego w lecie, czyli do połowy lipca – mówi Roman Krupa, wójt gminy Kościelisko. - Po wakacjach z kolei chcemy rozpocząć remont drogi Czajki i Karpielówka Dolna.