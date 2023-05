Na Bachledówce będzie sanktuarium błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego

- Ksiądz Prymas do górali przyjeżdża jak do swoich, a oni traktowali go jako swojego duchowego ojca. I zawsze na niego oczekiwali. On codziennie sprawował Mszę św. z homilią, a wieczorem uczestniczył w nabożeństwie, po czym odprawiał Apel Jasnogórski. To były wyjątkowe spotkania, tzw. wieczornice. To wtedy Prymas z nimi rozmawiał, katechizował. Górale słuchali jego homilii, a potem grali i śpiewali czy recytowali wiersze. Był to taki dialog pomiędzy nimi, a prymasem - mówi o. Piotr Polek. – Osoby, które pamiętają obecność Prymasa na Bachledówce, często wspominają te spotkania. Pamięć i kult kardynała Stefana Wyszyńskiego jest tu na Bachledówce wśród miejscowych górali bardzo żywy. Potrzeba stworzenia sanktuarium wyszła od prostych ludzi, którzy zapragnęli modlić się za pośrednictwem błogosławionego Księdza Prymasa, czciciela Matki Bożej. Widomym znakiem wołania miejscowych jest Oratorium Bachledowiańskie „Równoj ku górze” - dodaje o. Piotr.