Będzie druga bitwa na Krzeptówkach w Zakopanem? Firma telekomunikacyjna nie zrezygnowała z planów budowy masztu

Chodzi o maszt, którym firma telekomunikacyjna chce wzmocnić sygnał sieci komórkowej w rejonie Zakopanego. Już kilka miesięcy temu masz był gotowy do montażu – na działce na Krzeptówkach. Teren był przygotowany – wyłożony betonowymi płytami, a złożone przęsła masztu czekały na ekipę, która je poskręca. Firma wybrała na swoją instalację prywatną działkę należącą do mieszkańca Zakopanego. Podpisała z nim umowę dzierżawy – miała więc zielone światło, przynajmniej jeśli chodzi o właściciela ziemi.

Górale z Krzeptówek przeciwko masztowi

Wtedy do akcji wkroczyli mieszkańcy Krzeptówek. Nie godzili się, by w ich sąsiedztwie stanęła taka instalacja. Obawiali się, że może ona wpłynąć negatywnie na ich zdrowie.

Mieszkańcy zawiązali komitet protestacyjny. Zebrali ponad 130 podpisów ludzi sprzeciwiających się budowie masztu. Zablokowali dojazd do działki, gdzie miał stanąć maszt. Pilnowali tego miejsca dzień i noc – przez trzy tygodnie.

W międzyczasie negatywną opinię ws. budowy masztu wydało starostwo tatrzańskie. Firma T-Mobile próbowała postawić maszt na tzw. zgłoszenie. Według urzędników starostwa planowany maszt nie jest budowlą tymczasowa, co do której można zastosować zgłoszenie. Jego rozmiary i sposób umocowania do gruntu nie wskazują, że 27-metrowy maszt miałby został rozebrany po 180 dniach.

Z kolei według urzędu miasta maszt miał powstać na działce objętej Parkiem Kulturowym Kotliny Zakopiańskiej, która zabrania budowy tego typu obiektów. Ostatecznie w połowie lipca 2023 roku maszt został wywieziony z Zakopanego. Górale wygrali bitwę.