Będzie się działo w grodzie Kraka! Festiwal Santander Letnie Brzmienia już 5 i 6 lipca w Krakowie

Trzy sceny, kilkudziesięciu artystów i wyjątkowy projekt specjalny – to wszystko już 5 i 6 lipca na Parkowej w Krakowie. W line-upie festiwalu znalazły się koncerty topowych artystów, jak Zalewski, Mrozu czy Vito Bambino oraz scena debiutantów, czyli NEXT FEST STAGE. Santander Letnie Brzmienia to też druga odsłona projektu BABIE LATO, któremu przewodzi Brodka z Margaret i Rosalie. z specjalnym udziałem Grażyny Łobaszewskiej czy Dziarmy. Trzecia scena Silent Disco należeć będzie do znanych didżejów i artystów. Karnety i bilety jednodniowe są dostępne w sprzedaży na www.santanderletniebrzmienia.pl.

Pierwszy weekend lipca będzie okazją do podróży przez różne gatunki muzyczne – od popu i rocka, muzykę doskonale znaną z rozgłośni radiowych, po brzmienia bardziej alternatywne i szansę na odkrycie twórczości artystów, którzy dopiero dają się poznać szerszej publiczności.

Dwa dni z gwiazdami popu i rocka na Scenie Głównej

Santander Letnie Brzmienia to spotkanie z plejadą polskich artystów i artystek. Na scenie pojawi się porywający i ozłocony już niejednokrotnie przez publiczność Mrozu, dla którego będzie to kolejne lato z Santander Letnie Brzmienia oraz Vito Bambino, który wyprzedał całą wiosenną trasę „Luv tu da max”, a publiczności wciąż mało. W tym roku ponownie zagra Zalewski, jego wyczekiwany, nowy album „Zgłowy” już jesienią; Kacperczyk, których krążek „Pokolenie Końca Świata” podbił serca publiczności oraz gwiazdy zeszłorocznej edycji festiwalu - Margaret i Daria ze Śląska. Premierowo zagrają też wracający po przerwie Łąki Łan i Poluzjanci oraz Sorry Boys z ujmującą Belą Komoszyńską wyśpiewującą przebojowe „Absolutnie, absolutnie”.

Po ubiegłorocznym debiucie na festiwalu Santander Letnie Brzmienia, projekt BABIE LATO powraca, wzbogacony o nowe artystki, odważny styl i niesamowitą energię. W drugiej edycji BABIEGO LATA liderką jest Brodka, która tworzy girlsband wspólnie z Margaret i Rosalie. Tegoroczna edycja wprowadza nas w świat młodości, buntu i odwagi, a artystki prezentują szeroką gamę gatunków muzycznych, od popu, przez rap, po house i new disco, z nostalgią nawiązując do brzmień lat 90. i 2000. Zapowiedzią muzyczną tej edycji jest singiel „Błyszczę”, który opowiada o uwodzeniu, pewności siebie i sile kobiecej energii. Do Brodki, Margaret i Rosalie dołączają gościnie specjalne – festiwalowe Damy. Damy BABIEGO LATA to inspirujące kobiety, które ukształtowały muzyczną wrażliwość artystek tworzących tegoroczny skład projektu. Zaśpiewają utwory, które zabiorą nas w sentymentalną podróż do nastoletnich lat.

W Krakowie będą to Grażyna Łobaszewska, czyli posiadaczka jednego z najciekawszych kobiecych głosów, legenda polskiej sceny, która od ponad 50 lat niezmiennie zachwyca publiczność. Dziarma, która łącząc pop, hip-hop i witch house tworzy niepokorne i nieobawiające się wychodzenia poza ramy gatunku oblicze rapu w damskim wydaniu; Paulina Przybysz – jedna z najbardziej twórczych i kreatywnych wokalistek, autorek tekstów i kompozytorek. Znana jest z takich składów i wcieleń jak Sistars, Pinnawela, RiTa Pax czy Archeo.

Next Fest Stage - czyli Scena Debiutantów

W tym roku nowością jak NEXT FEST Stage, na której wystąpią artyści, którzy szturmem wkraczają na rynek muzyczny. Do line-upu Santander Letnie Brzmienia dołączyło aż 36 artystów i artystek, którzy zagrali na NEXT FEST Music Showcase & Conference w 2023 i 2024 roku.

W Krakowie zagrają Helucze, której muzyka to indie pop inspirowany głównie jamajskim dubem i Wiktoria Zwolińska, finalistka trzeciej edycji polskiej odsłony programu The Voice Kids w 2020 roku. Magda Kluz wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Odett/Szatt to autorski projekt pianistki i wokalistki Aleksandry Dąbrowskiej oraz producenta Łukasza Palkiewicza. VHS balansują na pograniczu wielu gatunków, najczęściej można ich jednak znaleźć w okolicy skrzyżowania electro popu i indie rocka. Na scenie NEXT STAGE zagrają też Jeże Oruelińskie.

Silent Disco - trzeia scena na festiwalu Santander Letnie Brzmienia

Santander Letnie Brzmienia to prawdziwe święto lata, które przyciąga tysiące miłośników dobrej muzyki, zabawy i wyjątkowych atrakcji. Na terenie imprezy stanie partnerska, dedykowana strefa Silent Disco ze sceną didżejską. Przez cały czas trwania imprezy będzie można bawić się przy różnorodnych gatunkach muzycznych. To będzie prawdziwa taneczna uczta w rytmach disco, electro, soulu, funku, jazzu, rocka, hip-hopu czy techno, którą przygotują znani artyści i didżejki.

Udział w Silent Disco jest bezpłatny, impreza przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. W Krakowie zagrają Holiday 80, czyli duet doskonałych selektorów, autorów editów polskich klasyków, które na nowo zdobywają parkiety. Pojawi się też Ment, który jest warszawskim producentem, DJ-em i promotorem.

Co poza muzyką?

Mimo, że to ona jest królową, Santander Letnie Brzmienia to nie tylko muzyka. To także wyjątkowa okazja do spotkań z przyjaciółmi, poznawania nowych ludzi i odkrywania uroków polskich miast, w których odbywają się koncerty. Każdy festiwalowy dzień przynosi nowe emocje, a wieczory pod rozgwieżdżonym niebem stają się niezapomnianym przeżyciem. Na uczestników festiwalu czekają liczne atrakcje. Na miejscu znajdą się różnorodne foodtrucki serwujące wyśmienite jedzenie z całego świata. W przerwach między koncertami będzie można pobawić się kreatywnie w wielkoformatowe gry, upleść wianki z kwiatów, skorzystać z sitodruku, odwiedzić strefę rekreacji, wygrać gadżety festiwalowe w strefie radia RMF FM, spróbować foodtruckowych dań oraz zdobyć limitowane gadżety BABIEGO LATA.

Specjalne strefy relaksu z wygodnymi leżakami, które pozwolą odpocząć i cieszyć się muzyką w komfortowych warunkach. To wszystko sprawia, że festiwal będzie dobrą okazją do spotkań, relaksu i doskonałej zabawy w przyjaznej atmosferze. Karnety i bilety: 349 zł – karnet dwudniowy i 219 zł – bilet jednodniowy. Zakup biletów poza autoryzowanymi punktami sprzedaży (Facebook, aukcje internetowe itp.) stwarza ryzyko zakupu biletów nieoryginalnych lub nieważnych, które uniemożliwią wejście na koncert.

