Beskid Andrychów po 35 latach był blisko awansu na szczebel centralny piłkarskiego Pucharu Polski. W finale w Małopolsce poległ w dogrywce

Zapewne obecne pokolenie Beskidu chciało nawiązać do pięknych pucharowych tradycji z XX wieku walki na szczeblu ogólnopolskim, ale w finale wojewódzkim w Małopolsce postarali się o taką dramaturgię spotkania, że jeszcze długo się będzie o nim mówić. Andrychowianie wyciągnęli wynik od 0:3 na 3:3, doprowadzając do dogrywki. W niej stracili gola.

Andrychowianom przeszła koło nosa spora kasa, bo 52 tys. zł (40 tys. zł od PZPN i 12 tys. zł od MZPN), ale stracili przede wszystkim szansę zagrania na szczeblu centralnym z atrakcyjnym zespołem. To do Andrychowa na mecz musiałby przyjechać zespół ze szczebla centralnego.

W obozie Beskidu mieli żal do arbitra o sytuację z końcówki regulaminowego czasu gry, kiedy – zdaniem andrychowian – góral przewracający Patryka Koima, powinien zostać usunięty z boiska. Gdyby sędzia tak postąpił, nowotarżanie rozpoczęliby dogrywkę osłabieni już brakiem dwóch zawodników, bo kilka minut wcześniej stracili już gracza.

Góralski charakter znalazł potwierdzenie na boisku w przypadku andrychowskich piłkarzy.

Z kart historii pucharowych występów Beskidu Andrychów

Historyczny sukces trzecioligowy wówczas Beskid odniósł w sezonie 1953/54. Po przebrnięciu etapów regionalnych, pokonali najpierw występującą poziom ligowy niżej Unię Gorzów Wielkopolski 4:1 (obecny Stilon). W 1/16 finału los skojarzył andrychowian z drugoligową Stalą Sosnowiec (obecne Zagłębie). W Andrychowie był remis po dogrywce 3:3. Nie rozgrywano wtedy serii rzutów karnych i do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był kolejny mecz. W nim sosnowiczanie wygrali 4:1. Stal dotarła później do półfinału rozgrywek, a w 1954 roku awansowała nawet do ówczesnej I ligi.