Bez prądu w małopolskim. Gdzie 17.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (17.09 14:09) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Kraków ulica Balicka 298 do 318, 319 do 325b, parking przy cmentarzu ulica Balicka

17.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat krakowski

Rząska ulica Jodłowa i okolice

17.09 od godz. 8:00 do 15:00

Radziszów Wola Radziszowska Wielkie Drogi Ochodza Facimiech Zelczyna Jaśkowicze awaria na lini obchód tych lin cały czas SPZ

17.09 od godz. 9:12 do 14:15

Biskupice od nr 101 do 103

17.09 od godz. 9:30 do 17:00

Pozowice Jaśkowice wielkie Drogi

17.09 od godz. 12:38 do 15:45

Karniów kierunek Głęboka

17.09 od godz. 13:13 do 14:30

powiat limanowski

w miejscowości Kanina, osiedle Pagórki

17.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat nowosądecki

w Starym Sączu, ulice: Jagiellońska, Żwirki i Wigury, od okolic skrzyżowania z Jagiellońską do Parkowej, 3-go Maja, Królowej Jadwigi, Czarnieckiego, Parkowa, Staszica, od strony Królowej Jadwigi wraz z przyległymi

17.09 od godz. 8:00 do 17:00