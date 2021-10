Bez prądu w małopolskim. Gdzie 21.10 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (21.10 0:10) nie ma prądu w małopolskim?

powiat gorlicki

Łużna

od 20.10 godz. 21:32 do 21.10 godz. 2:00

powiat myślenicki

Krzczonów

od 20.10 godz. 22:48 do 21.10 godz. 23:30

powiat suski

w części Sidziny

od 20.10 godz. 20:42 do 21.10 godz. 0:30

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków Tyniec ulica Heligundy 6 do 16 i 7 do 29.

22.10 od godz. 8:00 do 15:00

Pękowicka 1 do 21 , Pachońskiego 2, Łokietka 83 do106, Północna 1, 3 oraz okolice

26.10 od godz. 7:30 do 16:00

Kraków ulica Tarnobrzeska nr parzyste od 8 do ulicy Pierzchówka, Strumienna od 31 i 28 do Turowicza, Pala Telekiego 3, Pierzchówka od 38 i 23 do Tarnobrzeskiej, Bystra od Tarnobrzeskiej do 5 i 6, Zielona od 2 i 3 do 17 i 20.

27.10 od godz. 8:00 do 12:00