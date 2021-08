Bez prądu w małopolskim. Gdzie 7.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (7.08 0:06) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Kraków Bieżanów

od 6.08 godz. 14:59 do 7.08 godz. 8:00

Kraków ul. Bieżanowska i okoliczne.

od 6.08 godz. 17:54 do 7.08 godz. 8:45

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ul. Kolna 41, domek letniskowy zk. 39639, plac budowy zk. 37092

10.08 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ulica Nałkowskiej 28 do 36 31 do 35, wodociągi, Żyzna 55E do 59C 52 do 64A, 70, 70A i B 72 i 76.

10.08 od godz. 8:00 do 17:00

Kraków ul. Łukowiec 15, 17, 19.

11.08 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ulica Zamoyskiego 85, 96A/1, 96A/2, 104, 106, Zamoyskiego 100 Szkołą Internat, Czyżówka 41

12.08 od godz. 8:00 do 16:00