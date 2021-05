Bezpłatna rehabilitacja po COVID-19. Gdzie szukać pomocy w Małopolsce?

W uzdrowiskach, w szpitalach, a nawet w domu. Ruszył program bezpłatnej rehabilitacji dla osób, które chorowały na COVID-19. Jak podkreślają lekarze: pokonanie infekcji koronawirusa, to bowiem w wielu przypadkach dopiero początek walki o powrót do zdrowia. W Małopolsce do programu zgłosiło się - jak na razie – około 130 placówek, które będą prowadzić rehabilitację stacjonarną lub ambulatoryjną i domową.

Już ponad 2,8 mln osób w Polsce przeszło zakażenie koronawirusem. W przypadku niektórych infekcja przebiegała bezobjawowo. Jednak duża część chorych na COVID-19, długo dochodzi do zdrowia. A koniec izolacji to dla nich, tak naprawdę początek walki o powrót do pełnej sprawności. Bo choroba wywołuje wiele powikłań - pulmonologicznych, ale też kardiologicznych czy neurologicznych. Szacuje się, że nawet 1/3 Polaków, którzy przeszli COVID-19, doświadcza długotrwałych skutków choroby, które uniemożliwiają im codzienne funkcjonowanie. Jak mówią specjaliści, ich liczba będzie rosła proporcjonalnie do wzrostu ilości zakażeń. Takie osoby wymagają długotrwałego, systemowego wsparcia – rehabilitacji, która pozwoli im powrócić do zdrowia i pełnej sprawności. Zdarza się, że niektóre osoby nawet pół roku po chorobie nie mogą wrócić do poprzedniej kondycji, jak przestrzegają lekarze część nie wróci do niej wcale. Skala problemu rośnie wraz z przybywaniem ozdrowieńców.

Potwierdzają to także badania, m.in. te przeprowadzone przez Katolicki Uniwersytet w Murcji (UCAM). Według naukowców prawie 10 proc. ozdrowieńców, którzy przebyli COVID-19, jeszcze przez trzy miesiące nie jest zdolnych do pracy z powodu powikłań wywołanych przez tę chorobę. NFZ zapłaci za rehabilitację po COVID Dlatego też wraz z wyhamowaniem trzeciej fali pandemii Ministerstwo Zdrowia uruchomiło specjalny program kompleksowej rehabilitacji dla osób, które przeszły COVID-19. Rehabilitacja finansowana z NFZ i jest dostępna w trzech wersjach: stacjonarnej (w sanatoriach i szpitalach), ambulatoryjnej (w przychodni ) i domowej. Na ten moment rehabilitacja postocovidowa w warunkach stacjonarnych jest realizowana w 31 uzdrowiskach i szpitalach na terenie małopolski (lista miejsc jest dostępna na stronie małopolskiego oddziału NFZ). Czas jej trwania to od dwóch do sześciu tygodni. Dołączyć do niej można w ciągu roku od wyzdrowienia z koronawirusa.

- Skierowanie na rehabilitację wystawi pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19, na podstawie wyników kilku badań, m.in. RTG klatki piersiowej, aktualnej morfologii i EKG. Program gwarantuje kompleksową rehabilitację od 2 do 6 tygodni, podczas której pacjenci będą mogli skorzystać z wielu zabiegów, m.in. obejmujących: kinezyterapię, inhalację, hydroterapię, fizykoterapię - tłumaczy Aleksandra Kwiecień, rzeczniczka małopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Rehabilitacja po COVID-19 w przychodniach i domu Od pewnego czasu pacjenci mają także możliwość skorzystania z rehabilitacji domowej i ambulatoryjnej. W Małopolsce do programu zgłosiło się - jak na razie - 105 placówek, które będą realizować takie świadczenia. By z niej skorzystać również potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego. Dołączyć do niej można przez sześć miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19. Terapia ma również trwać od dwóch do sześciu tygodni. Przeznaczona będzie m.in. dla osób z dusznościami. W ramach leczenia będą wykonywać ćwiczenia oddechowe, .wytrzymałościowe i równowagi.

W czasie rehabilitacji ozdrowieńcy mogą się spodziewać m.in. zabiegów kinezyterapii ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń na wolnym powietrzu, opukiwania i oklepywania klatki piersiowej oraz drenaży. W programie także inhalacje, treningi marszowe i kąpiele balneologiczne. - Rehabilitowany pacjent może liczyć na minimum 96 zabiegów fizjoterapeutycznych. Ma prawo do konsultacji z personelem medycznym oraz może skorzystać z profesjonalnej terapii psychologicznej. Ponadto każda placówka uczestnicząca w programie zapewnia pacjentom badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne, które są niezbędne do uzyskania najlepszych rezultatów programu leczenia – wylicza rzeczniczka małopolskiego NFZ. Ozdrowieńcom będą serwowane także masaże, treningi relaksacyjne, a nawet nauka prawidłowego używania inhalatorów czy prozdrowotnej zmiany stylu życia.

- Pacjenci, którzy przeszli COVID-19, ale mają trudności z samodzielnym poruszaniem także skorzystają z rehabilitacji postcovidowej. Specjalnie z myślą o nich, program obejmuje również wizyty domowe. Podobnie, jak w przypadku rehabilitacji w gabinecie fizjoterapeutycznym, u pacjenta muszą występować duszności – tłumaczy Kwiecień.

Podobnie jak w przypadku rehabilitacji postcovidowej w uzdrowiskach i w trybie stacjonarnym, zabiegi i wizyty fizjoterapeutów w rehabilitacji domowej i ambulatoryjnej są realizowane na podstawie skierowania. Skierowanie wystawi pacjentowi m.in. lekarz rodzinny. Gdzie szukać pomocy po COVID-19 w Małopolsce? Lista placówek Rehabilitacja domowa: 1. Alfa Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Władysława Reymonta 21, 33-380 Krynica-Zdrój, tel. 696 635 726

2.Euro-Med Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Niepodległości 12, 32-050 Skawina 32, tel. 329 61 52

3. Euro-Med Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Oleśnicka, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 32 329 61 52

4. Euro-Med Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. 3 Maja 51, 32-100, Proszowice, tel. 32 329 61 52

5. Euro-Med Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Tadeusza Szafrana 5D25, 30-363 Kraków, tel. 32 329 61 52

6. Euro-Med Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Brata Alojzego Kosiby 54-5, 32-020 Wieliczka, tel. 32 329 61 52

7. Euro-Med Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Kolejowa 30A, 32-080 Zabierzów, tel. 32 329 61 52

8. Euro-Med Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Sienkiewicza 27, 34-100 Wadowice, tel. 32 329 61 52

9. "RENOVO" S.C. Naprawa 477, 32-240 Naprawa, tel. 12 274 71 11

10. Eskulap Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Maszków 99, 32-095 Maszków, tel. 12 388 45 12

11. Fizjomed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Wiśniowa 317 A, 32-412 Wiśniowa, tel. 18 333 15 52

12. Fizjomed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Skrzydlna 287, 34-625 Skrzydlna, tel. 18 333 15 52

13. Fizjomed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Bolesława Chrobrego 2, 32-720 Nowy Wiśnicz, tel. 18 333 15 52

14. Nowa Rehabilitacja Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków, tel. 783 444 444

15. Nowa Rehabilitacja Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Na Tamie 29, 32-005 Niepołomice, tel. 783 444 444

16. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Osiedle Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, tel. 12 646 85 02

17. Jarosław Kaczor - Rehabilitacja ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64, 32-300 Olkusz, tel. 600 251 797

18. Aktywna - Fizjoterapia ul. Przegorzalska 23, 30-252 Kraków, tel. 538 485 156

19. „Praxis” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. św. Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 443 09 10

20.Centrum Medyczne „Reha-Med” ul. Szkolna 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642 25 50

21. Fizjohelp Kolna ul. Zarzecze 124a, 30-134 Kraków, tel. 724 218 212

22. „Artmed” Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Barska 631, 33-300 Nowy Sącz, tel. 604 493 779

23. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Barcice 422, 33-342 Barcice, tel. 18 446 60 67

24. NZOZ „Palmed" Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Lubcza 460, 33-162 Lubcza, tel. 796 760 710

25. NZOZ „Palmed" Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Jastrzębia 174, 33-191 Jastrzębia, tel. 796 760 710

Rehabilitacja ambulatoryjna:



1. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dra S. Jasińskiego w Zakopanem ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane, tel. 18 206 80 66

2. Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Franczuka ul. Emaus 18, 30-213 Kraków, tel. 12 428 73 04

3. Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16, 32-500, Chrzanów, tel. 32 624 70 00

4. Alfa Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Władysława Reymonta 21, 33- 380 Krynica-Zdrój, tel. 696 635 726

5. Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu ul. Kolejowa 1a, 32-310 Jaroszowiec, tel. 32 642 80 31

6. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z P0likliniką SPZOZ w Krakowie ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, tel.: 12 630 80 75; 12 630 80 02

7. „RENOVO” S.C. Tokarnia 400, 32-436 Tokarnia, tel. 12 274 71 11

8. Fizjomed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Wiśniowa 317 A, 32-412 Wiśniowa, tel. 18 333 15 52

9. Fizjomed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Skrzydlna 287, 34-625 Skrzydlna, tel. 18 333 15 52

10. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, tel. 12 658 20 11

11. Centrum Medyczne Ujastek Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków, tel. 12 683 38 00

12. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Reha Ortopedica os. Tysiąclecia 6A1, 32-400 Myślenice, tel. 502 479 949

13. Nowa Rehabilitacja Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. o. Adama F. Studzińskiego 3, 32-050 Skawina, tel. 783 444 444

14. Nowa Rehabilitacja Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków, tel. 783 444 444

15. Nowa Rehabilitacja Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Na Tamie 29, 32-005 Niepołomice, tel. 783 444 444

16. Nowa Rehabilitacja Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 7, 32-070 Czernichów, tel. 783 444 444

17. Małopolskie Centrum Krioterapii - Zakład Rehabilitacji Wodka Machnik Spółka Jawna ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, tel. 12 630 82 82

18. Fundacja Pro Vita Et Spe ul. Józefa Dietla 64, 31-039 Kraków, tel. 12 421 99 62

19. Centrum Medycyny Profilaktycznej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków, tel. 12 421 34 55

20. Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza W Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice, tel. 18 355 32 00

21. NZOZ Centrum Rehabilitacji „NEUROKINEZIS” S.C. ul. 1 Brygady 4, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 440 74 84

22. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 7b, 34-100 Wadowice, tel. 33 87 21 200 wew 423

23. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale ul. Krakowska 38, 32-043 Skała, tel. 12 389 10 05

24. Jarmix Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Piłsudskiego 23, 32-200 Miechów, tel. 41 383 33 22

25. Specjalmed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Kasinka Mała 822, 34-734 Kasinka Mała, tel. 12 273 62 62

26. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Osiedle Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, tel. 12 646 85 02

27. NZOZ Neuromed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Krakowska 140a, 34-120 Andrychów, tel. 604 245 197

28. NZOZ Reha-Med ul. Krakowska 91, 34-120 Andrychów, tel. 33 875 80 80

29. Nowohucki Ośrodek Rehabilitacji Nor-Med ul. Cienista 33, 31-831 Kraków, tel. 690 966 603

30. Nowohucki Ośrodek Rehabilitacji Nor-Med ul. Szkolna 9, 32-440 Sułkowice, tel. 690 966 603

31. NZOZ Wojsreha Iwkowa 458, 32-861 Iwkowa, tel. 693 605 844

32. Vitalis Nowak i Żurakowski Spółka Jawna ul. Kopernika 25, 32-540 Trzebinia, tel. 32 620 02 93

33. Kacper Chojnowski Profizjo Lwowska 76, 34-100 Wadowice, tel. 515 383 828

34. Rehabilitica-Fizjoterapia ul. Rusznikarska 14AXI, 31-261 Kraków, tel. 606 243 585

35. Jarosław Kaczor - Rehabilitacja ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64, 32-300 Olkusz, tel. 600 251 797

36. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej Laskowa 428, 34-602 Laskowa, tel. 18 333 30 09

37. Zdrowie Rodziny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Grupowa Lekarzy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Podegrodzie 255, 33-386 Podegrodzie, tel. 18 445 85 78

38. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VERTEBRA” w Bieczu ul. Tysiąclecia 5. 38-340 Biecz, tel. 13 447 00 25; 535 990 918

39. Szpital Powiatowy im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane tel. 18 201 20 21 wew. 248

40. Centrum Zdrowia ul. Stawowa 10, 34-730 Mszana Dolna, tel. 880 269 307

41. „Praxis” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. św. Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 443 09 10

42. Centrum Medyczne „Reha-Med” ul. Szkolna 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642 25 50

43. Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce ul. Bolesława Szpunara 20, 32-020 Wieliczka, tel. 12 279 63 00

44. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Kościuszki 14, 32-500 Chrzanów, tel. 32 624 03 10

45. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim, tel. 33 844 82 67

46. MED-SKARPA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością os. Na Skarpie 6, 31-909 Kraków, tel. 12 642 25 19

47. Tlk Med Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Cystersów 16, 31-553 Kraków, tel. 12 294 20 30

48. Ad Vitam Przychodnia Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Szkolna 15, 32-052 Radziszów, tel. 12 275 12 17

49. Certus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Drogowców 5, 32-400 Myślenice, tel. 12 274 29 66

50. Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia ul. Gołąba 1, 32-551 Babice, tel. 32 613 49 63

51. Zagórzanka Pensjonat Rehabilitacyjno-Rekreacyjny S I S Dziadkowiec - Spółka Jawna ul. Zarabie 27b, 34-730 Mszana Dolna, tel. 18 331 16 96

52. Bonus-Med Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Kamionka Wielka 465, 33-334 Kamionka Wielka, tel. 18 445 60 60

53. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Łącko 140, 33-390 Łącko, tel. 18 444 63 04

54. Samodzielny Gminny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu ul. Kamieniec Dolny 55, 34-470 Czarny Dunajec, tel. 18 265 73 70

55. Chiramed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tymbark 315, 34-650 Tymbark, tel. 18 267 67 54

56. Stowarzyszenie Trzeźwości „Dom” ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 267 48 02

57. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej ul. Wojska Polskiego 3, 32-700 Bochnia, tel. 14 615 34 00

58. Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642 28 31

59. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni Siedlec 47, 32-742 Siedlec, tel. 14 611 56 30

60. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni Łapczyca 496, 32-744 Łapczyca, tel. 14 611 56 30

61. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni Proszówki 127, 32-700 Proszówki, tel. 14 611 56 30

62. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żegocinie Żegocina 232, 32-731 Żegocina, tel. 509 433 041

63. Centrum Medycyny Rodzinnej Gnojnik I Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Gnojnik 222, 32-864 Gnojnik, tel. 14 686 98 00 wew. 2

64. "Geronimo" M. Mielak, S. Zwolenik Spółka Jawna ul. Długa 19, 33-100 Tarnów, tel. 14 628 82 68

65. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Remed Jarosław Zachara Borzęcin 87b, 32-825 Borzęcin, tel. 14 684 60 09

66. Emka Med Medycyna i Rehabilitacja mgr Kinga Markowicz ul. Główna 29, 33-111 Koszyce Małe, tel. 14 634 00 30

67. „Artmed” Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Barska 631, 33-300 Nowy Sącz, tel. 604 493 779

68. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Barcice 422, 33-342 Barcice, tel. 18 446 60 67

69. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Jana Długosza 9, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 446 60 67

70. NZOZ „Palmed” Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Lubcza 460, 33-162 Lubcza, tel. 796 760 710

71. NZOZ „Palmed” Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Jastrzębia 174, 33-191 Jastrzębia, tel. 796 760 710

72. NZOZ „Palmed” Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Zdrowa 1, 33-190 Ciężkowice, tel. 796 760 710

73. Centrum Medyczne „Kol-Med” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie Pl. Dworcowy 6, 33-100 Tarnów, tel. 14 627 60 75

74. Zespół Przychodni Specjalistycznych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 33- 100 Tarnów, tel. 14 631 02 10

75. Zespół Przychodni Specjalistycznych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Mostowa 6, 33-100 Tarnów, tel. 14 631 02 10

76. Centrum Zdrowia Tuchów Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Szerzyny 544, 38-246 Szerzyny, tel. 14 653 51 00

77. Centrum Zdrowia Tuchów Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Adama Mickiewicza 36, 33-170 Tuchów, tel. 14 653 51 00

78. Caritas Diecezji Tarnowskiej Jadowniki Mokre 340, 33-271 Jadowniki Mokre, tel. 14 641 75 01

79. NZOZ Specjalistyczne Centrum Rehabilitacyjno-Lecznicze ul. Kąpielowa 61, 32-830 Wojnicz, tel. 14 679 00 44

80. My Zrobimy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością al. Matki Bożej Fatimskiej 59, 33- 100 Tarnów, tel. 691 670 425 Rehabilitacja stacjonarna: 1. Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o. o. ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój

2.Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ul. Ciągłówka 9, 34-500, Zakopane

3. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, Stróże 735, 33-331 Stróże

4. Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków

5. Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

6. "Uzdrowisko Rabka" Spółka Akcyjna ul. Roztoki 7, 34-700 Rabka-Zdrój

7. "Uzdrowisko Rabka" Spółka Akcyjna Oddział chorób układu oddechowego i krążenia ("Rabczański Zdrój"), Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny ul. Roztoki 7, 34-700 Rabka-Zdrój

8. "Uzdrowisko Rabka" Spółka Akcyjna Oddział chorób układu oddechowego i krążenia ("Olszówka" Pawilon A), Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny ul. Słowackiego 8, 34-700 Rabka-Zdrój

9. "Uzdrowisko Rabka" Spółka Akcyjna Oddział ogólny Oddział uzdrowiskowy szpitalny dla dzieci ("Olszówka") ul. Słowackiego 8, 34-700 Rabka-Zdrój

10. "Uzdrowisko Rabka" Spółka Akcyjna Oddział Kardiologiczny Uzdrowiskowy Oddział uzdrowiskowy szpitalny ul. Jordana 2, 34-700 Rabka-Zdrój

11. NZOZ RehStab ul. Józefa Piłsudskiego 53, 34-600 Limanowa

12. Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SPZOZ, ul. I. Daszyńskiego 1,

32-065 Krzeszowice

13. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie ul. Podlesie 173,

32-052 Radziszów

14. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów

15. ALFA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Władysława Reymonta 21, 33-380 Krynica-Zdrój

16. Sanatorium Uzdrowiskowe "Dzwonkówka" Spółdzielnia Pracy, Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny ul. Połoniny 14a, 34-450 Szczawnica

17. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Muszyna" Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki, Sanatorium Uzdrowiskowe Wysowa Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny Wysowa Zdrój 95,

38-316 Wysowa Zdrój

18. Uzdrowisko Szczawnica Spółka Akcyjna, Sanatorium uzdrowiskowe "Inhalatorium" Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny ul. Park Górny 2, 34-460 Szczawnica

19. Uzdrowisko Wysowa Spółka Akcyjna , Oddział Uzdrowiskowy Sanatoryjny A "Biawena", Wysowa 107, 38-316 Wysowa

20. Centrum Wczasowo-Lecznicze Solar Spa Sanatorium Uzdrowiskowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Adam Wolfram Sanatorium Uzdrowiskowe Budynek "Julia", Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny ul. Zdrojowa 6, 34-460 Szczawnica

21. Centrum Wczasowo-Lecznicze Solar Spa Sanatorium Uzdrowiskowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Adam Wolfram Sanatorium Uzdrowiskowe Budynek "Sylwia" Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny ul. Zdrojowa 3, 34-460 Szczawnica

22. Centrum Wczasowo-Lecznicze Solar Spa Sanatorium Uzdrowiskowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Adam Wolfram Sanatorium Uzdrowiskowe Budynek "Adria" dla dzieci, Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny dla dzieci ul. Zdrojowa 10, 34-460 Szczawnica

23. NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny Łopata Polska 24,

33-370 Żegiestów Zdrój

24. Zakład Usług Leczniczo-Wypoczynkowych "PZL-MIELEC" Sp z o.o., Oddział Uzdrowiskowy Sanatoryjny ("BESKID") ul. Piękna 17, 33-380 Krynica-Zdrój

25. Sanatorium Uzdrowiskowe "Leśnik-Drzewiarz" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Sanatorium Uzdrowiskowe Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny ul. Podgórna 1, 3,

33-380 Krynica Zdrój

26. Sanatorium Cegielski Sp. z o.o., Sanatorium Uzdrowiskowe Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny ul. Na Banię 42, 34-700 Rabka

27. Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu, ul. Kolejowa 1a, 32-310 Jaroszowiec

28.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Nauczyciel" Związku Nauczycielstwa Polskiego ul. Połoniny 14, 34-460 Szczawnica

29.Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Osób Prawnych "Samopomoc Chłopska" w Warszawie O/Oddział w Piwnicznej Zdroju Sanatorium Uzdrowiskowe "Limba"

ul. Krynicka 3, 33-350 Piwniczna Zdrój

30. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

31. Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Osób Prawnych "Samopomoc Chłopska" w Warszawie, Oddział w Krynicy-Zdroju, Sanatorium Uzdrowiskowe "Watra", Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny ul. Piękna 19, 33-380 Krynica-Zdrój