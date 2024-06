Bezpłatne badania prenatalne dla każdej przyszłej mamy. Poradnik małopolskiego NFZ

Ciąża to wyjątkowy czas w życiu każdej kobiety. To okres radości, nadziei, oczekiwania na nowego członka rodziny. Aby był bezpieczny i spokojny warto wykonać badania prenatalne. Tego typu diagnostyka pozwala na wczesne wykrycie chorób lub wad dziecka zanim jeszcze pojawi się ono na świecie. Jest to o tyle istotne, że leczenie niektórych z nich można rozpocząć już na etapie ciąży lub przygotować się do odpowiedniej terapii zaraz po narodzinach maluszka. Badania prenatalne umożliwiają rozpoznanie m.in.: zespołu Downa, zespołu Turnera, zespołu Edwardsa, mukowiscydozy, wrodzonej łamliwości kości, rdzeniowego zaniku mięśni czy dystrofii mięśniowej.

Od czerwca z programu badań prenatalnych finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia może skorzystać każda kobieta – bez względu na wiek. Wystarczy skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę z informacją o jej zaawansowaniu.

Diagnostyka obejmuje nieinwazyjne badania płodu: