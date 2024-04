Małopolski kiosk profilaktyczny wraca po liftingu z nowymi funkcjami. Poradnik małopolskiego NFZ

Zależy nam, żeby wizyta w naszej sali obsługi klientów była dla Krakowian nie tylko szansą, by szybko i sprawnie załatwić formalności, ale również okazją do zadbania o swoje zdrowie. Pomiary w kiosku profilaktycznym pozwalają sprawdzić, w jakiej formie jest nasz organizm i mogą zainspirować do większej troski o swoje zdrowie – zachęca Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.

Z kiosku profilaktycznego można korzystać w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8W . W samoobsługowym punkcie każdy dorosły Małopolanin może wykonać pomiary medyczne, określające ryzyko chorób cywilizacyjnych oraz porozmawiać z doradcą o programach profilaktycznych i zdrowych nawykach. Działa on w godzinach pracy sali obsługi klientów, od godz. 8 do 16, a w poniedziałki – do godz. 18. Nie trzeba się specjalnie umawiać, ale jeśli chcemy mieć pewność, że nie będziemy musieli czekać aż inny klient skończy pomiary – możemy zarezerwować wizytę: wystarczy skorzystać z aplikacji rejestracja.nfz-krakow.pl i wybrać dogodny dzień i godzinę.

Jakie pomiary w kiosku profilaktycznym?

Wyniki i co dalej?

Wyniki pomiarów, wydrukowane bezpośrednio w kiosku wraz ze spersonalizowaną ofertą programów profilaktycznych dostosowaną do wieku, można omówić z doradcą ds. profilaktyki i promocji zdrowia. Przedstawi on zakres norm dla każdego mierzonego elementu. Co ważne, doradcy nie interpretują wyników. Udzielą natomiast dokładnych informacji o prowadzonych przez NFZ programach profilaktycznych, podpowiedzą, jak skorzystać z „Profilaktyki 40 Plus” czy ułożyć zdrowy jadłospis z pomocą portalu diety.nfz.gov.pl.

Z kiosku profilaktycznego mogą korzystać osoby dorosłe. Jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym niedowidzących i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Można z niego korzystać bez limitu, przy każdej wizycie w MOW NFZ. Zachęcamy, by wykonywać pomiary regularnie. Służą do tego „karnety zdrowia”, gdzie za każdą wizytę w kiosku otrzymuje się jedną pieczątkę. Po szóstej wizycie czeka drobny upominek.