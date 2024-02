Białowodzka Góra zimą zachwyca. W tym rezerwacie przyrody nie spotkacie tłumów turystów

Jak dojechać do rezerwatu Białowodzka Góra?

Najlepszym miejscem na rozpoczęcie wędrówki na Białowodzką Górę jest Kaplica Miłosierdzia Bożego na Rozdzielu (gmina Łososina Dolna). Znajduje się tam parking dla kilku samochodów. Do tego jest też ścieżka, która prowadzi do rezerwatu oraz punktu widokowego.

Pod Kaplicę, której taras stanowi także punkt widokowy, dojechać można z dwóch stron. Do wyboru mamy trasę z drogi krajowej nr 75, gdzie w Tęgoborzy skręcamy na Zawadkę, a następnie na Rozdziele. Można też do Zawadki dotrzeć z drugiej strony, czyli od Chomranic.

Na Białowodzką Górę prowadzą także dwa szlaki turystyczne. Krótszy to zielony: Tęgoborze – Białowodzka Góra, który mierzy 3,8 km. Średni czas przejścia to 1 godz. i 35 minut. Drugi, to trasa czerwona: Biczyce – Zamczysko, która ma aż 10 km. Przejście tego szlaku zajmuje średnio 3 godz. i 30 min.