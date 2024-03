Blisko, coraz bliżej. W Chrzanowie czują powiew mistrzostwa piłkarzy ręcznych Unimetal Recycling MTS w pierwszej lidze

Kibice poczuli już powiew pierwszoligowego mistrzostwa, bo przewaga chrzanowian nad konkurencją do awansu wzrosła do 10 punktów. Jednak prezes chrzanowian Marcin Dęsoł zwraca uwagę, że krakowianie mają o jeden mecz rozegrany mniej, więc zaliczka wynosi siedem „oczek” na pięć kolejek przed końcem sezonu.

Fakty są jednak takie, że chrzanowianie w tym sezonie stracili pierwsze punkty dopiero w Ostrowcu Świętokrzyskim, bo rywale byli lepsi w rzutach karnych (5:4). W regulaminowym czasie był jednak remis 29:29. Mecz rozegrano w ostatni weekend lutego. Kibice mają podstawy do tego, żeby wierzyć, że mistrzostwo jest blisko, coraz bliżej.

Jeśli chodzi o derbowy mecz przeciwko krakowianom, to fundamentem sukcesu chrzanowian była konsekwencja w defensywie.

- Rywale przez całe spotkanie nie zbliżyli się do nas na bliżej niż trzy gole. Zatem, cały mecz mieliśmy pod kontrolą – uważa Marcin Dęsoł, prezes chrzanowian. - Historia zatoczyła koło. Na początku 2023 przegraliśmy jedyne spotkanie minionego sezonu, właśnie z krakowianami. Od tamtej pory nie przegraliśmy, bo i w pierwszej rundzie tego sezonu, 2023/24, wygraliśmy w Krakowie. Straty dwóch punktów w Ostrowcu Świętokrzyskim nie odbieram jako porażki. Zdobyliśmy tam punkt.

Chrzanowianie mieli pod kontrolą mecz przeciwko krakowianom Unimetal Recycling MTS Chrzanowianie

Myślami przy barażach

Chrzanowianie konsekwentnie realizują swój plan i – jeśli wszystko potoczy się zgodnie z nim – na dwie kolejki przed końcem, będą mogli fetować mistrzostwo grupy D. To jednak nie oznaczałoby końca sezonu. Przeciwnie. To przedsmak emocji związanych z Final Four, czyli turnieju mistrzów o prawo gry w pierwszej lidze centralnej.