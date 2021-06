Bochnia. Po niedzieli tężnia solankowa na Plantach Salinarnych w Bochni będzie nieczynna

Arendarski: Jeśli wierzyć statystykom, co roku średniej wielskości miasteczko, z powodów zanieczyszczenia powietrza, nam ubywa

Europejski Zielony Ład jest strategią Komisji Europejskiej, mającą na celu uzyskanie neutralności klimatycznej do 2050 r. Oznacza to, że do połowy wieku unijna gospodarka ma emitować tylko tyle gazów cieplarnianych, ile jest w stanie pochłonąć. - Trzeba sobie uświadomić, że z zieloną energią jesteśmy obecnie jak w 1997 roku z internetem. Jesteśmy na początku zmiany myślenia na ten temat- komentuje ekspert.