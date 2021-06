Bochnia. Policyjny pościg za motocyklistą bez prawa jazdy. 31-latek z Bochni został zatrzymany dopiero w Dębicy [ZDJĘCIA]

- Kierujący pojazdem KTM chyba jednak liczył na to, że uda mu się uniknąć czynności - na wskazany przez funkcjonariusza sygnał do zatrzymania się, zwolnił a następnie gwałtownie ruszył, podejmując próbę ucieczki - mówi st. sierż. Daniel Bułatowicz, oficer prasowy policji w Bochni.

Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór (20.06.2021). Patrol bocheńskiej drogówki pełnił służbę na drodze krajowej nr 94 w Bochni. Tuż po godzinie 20 funkcjonariusze zatrzymywali do kontroli jadącego w stronę Brzeska motocyklistę.

Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a motocykl, którym się poruszał miał tablice rejestracyjne należące do innego pojazdu. Motocyklistę czekają teraz konsekwencje prawne.

- Motocyklista zjechał z autostrady na jednym ze zjazdów w Dębicy, doprowadzając do kolizji z radiowozem, biorącym udział w pościgu oraz samochodem marki renault, kierowanym przez postronnego świadka. Na tym zakończył swoją ucieczkę. Po zatrzymaniu go przez policjantów okazało się, że to 31-letni mieszkaniec Bochni - dodaje Daniel Bułatowicz.

- W trakcie ucieczki popełnił szereg wykroczeń drogowych, m.in. niestosowania się do sygnalizatora świetlnego, przekraczania linii podwójnej ciągłej, jazdy bez uprawnień. Mężczyznę czeka również kara za niezatrzymanie się do kontroli. Kodeks karny przewiduje za to od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.