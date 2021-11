Bochnia. Wjazd z drogi krajowej nr 94 do Bochni od strony zachodniej nieczynny. Powód? Przebudowa wiaduktu z 1984 roku [ZDJĘCIA]

Wjazd do Bochni z DK94 od strony zachodniej niemożliwy

Prace trwają od października 2021. Na początku listopada drogowcy rozpoczęli przygotowania do budowy wiaduktu zastępczego, który powstaje po północnej stronie obecnej przeprawy. Z tego też powodu wjazd do Bochni (na ulicę Brodzińskiego) od strony Łapczycy jest niemożliwy. Aby dostać się do centrum miasta, trzeba skorzystać z wjazdu od strony południowej, z obwodnicy Bochni na ulicę Wiśnicką. Wymaga to nadłożenia niespełna dwóch kilometrów.