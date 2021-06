Bochnia. Znalazł kilka tysięcy złotych i zaniósł na policję, poszukiwany właściciel gotówki

Pieniądze znaleziono 9 czerwca, ale do dziś nie znalazł się ich właściciel. Policja nie ujawnia, o jaką sumę ani jakie nominały banknotów chodzi. Wszystko w trosce o to, by pieniądze trafiły do prawowitego właściciela.

Kwota została zabezpieczona, a osoba, która się po nią zgłosi, będzie musiała podać dokładną sumę, nominały oraz miejsce w którym mogła zgubić pieniądze. Powyższe warunki są gwarancją tego, żeby trafiły one w ręce osoby, który faktycznie je zgubiła - informuje komenda policji w Bochni.