Boisko na Zawadzie będzie gotowe w listopadzie. Ważna sportowa inwestycja przebiega zgodnie z planem Klaudia Kulak

Tak będzie wyglądać boisko na Zawadzie UM Nowy Sącz

Boiska ze sztuczną murawą oraz niezbędnym zapleczem na terenie KS Zawada w Nowym Sączu będzie gotowe do listopada. To inwestycja o której w mieście jest głośno już od jakiegoś czasu. Nowy wykonawca kończy zadanie rozpoczęte przez firmę Blackbird, jednak jak zapewnia wiceprezydent Artur Bochenek, nie ma obaw co do terminu zakończenia inwestycji. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.