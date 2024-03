Boisko przy II LO bezpieczne? Sąd udzielił zabezpieczenia działki

Boisko sportowe uczniom II LO służyło przez prawie 60 lat. Po tym czasie znalazł się jednak właściciel działki i wtedy w mieście zaczęto dyskusję co dalej z boiskiem? Obawiano się, że powstanie tu kolejny apartamentowiec. Działka ma rzeczywiście atrakcyjną lokalizację. Umiejscowiona jest na osiedlu Centrum pomiędzy Alejami Wolności, a ul. Gabrieli Zapolskiej.

Sprawą zainteresowali się najpierw mieszkańcy, potem radny Józef Hojnor, a następnie władze miasta Nowego Sącza. - Złożyliśmy wniosek do sądu o udzielenie zabezpieczenia na działce stanowiącej część boiska przy II LO i składamy wniosek do sądu o zasiedzenie tej działki. Mam nadzieje, że sąd przychyli się do naszego wniosku i działka przejdzie pod zarząd II liceum i dalej będzie służyła społeczności – informował w lutym prezydent Ludomir Handzel.

Sprawa póki co toczy się pomyślnie. Jest postanowienie pierwszego Wydziału Sądu Rejonowego w Nowym Sączu dotyczące działki położonej przy sądeckim liceum, na której częściowo znajduje się szkolne boisko.