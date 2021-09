Borzęcin. Problemy z dostawą wody w kilku miejscowościach, przyczyną jest awaria jednego z ujęć

Jak podaje urząd gminy Borzecin, przyczyną problemów z dostępem do wody nie jest jej skażenie, ale awaria jednego z ujęć. Dlatego przełączono zasilanie miejscowości Borzęcin i Waryś na ujęcie w Łukanowicach za pośrednictwem wybudowanej kilka lat temu magistrali Bielcza - Borzęcin.

Władze gminy zapewniają, że deficyty wody w Bielczy i w innych miejscowościach z wyjątkiem Łęk i Przyborowa to stan przejściowy.

- Rozumiem, że przywykliśmy do komfortu dostaw, ale w chwili obecnej mamy do czynienia z sytuacją kryzysową, którą rozwiązujemy na zasadzie czasowego umożliwienia dostępu do wody z sieci wszystkim mieszkańcom gminy. Skutkiem tego są przerwy w dostawach dla części mieszkańców gminy, a także spadek ciśnienia zarówno u odbiorców w Bielczy, jak i w Borzęcinie i w Warysiu - informuje wójt Janusz Kwaśniak.