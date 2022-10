Bruk-Bet Termalica Nieciecza i Wisła Kraków mają bardzo podobne problemy

Na pozór kluby z Niecieczy i Krakowa dzieli przepaść. Przede wszystkim dotyczy to osiągnięć, popularności, bazy kibiców. W tym miejscu chcemy jednak się skoncentrować na wymiarze sportowym. A jeśli tak podejść do sprawy, to podobieństw w ostatnich miesiącach znajdziemy bardzo dużo.

Oba zespoły, które zagrają ze sobą w sobotę o godz. 17.30 w Niecieczy to spadkowicze z ekstraklasy. W podtarnowskiej miejscowości do tego spadku szykowali się tak naprawdę od zimy, bo już wtedy sytuacja „Słoni” w tabeli była po prostu fatalna. Zatrudnienie Radoslava Latala miało na celu tak naprawdę dwie sprawy. Podjęcie jeszcze walki o utrzymanie, choć sytuacja była beznadziejna, ale przede wszystkim budowę zespołu już pod nowy sezon. Zespołu, który ma skutecznie walczyć o szybki powrót na najwyższy szczebel. Dlatego nie dziwiło, że mimo spadku Latal został na stanowisku. I to pierwsze podobieństwo do Wisły, bo w Krakowie po opuszczeniu szeregów ekstraklasy też nikt trenera, który nie wykonał zadania i nie utrzymał drużyny, nie zwolnił. Jerzy Brzęczek dostał po prostu zadanie zbudowania zespołu, który też szybko do ekstraklasy wróci.