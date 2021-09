Bruk-Bet Termalica Nieciecza walczy o pierwsze zwycięstwo w sezonie

- Przede wszystkim zdajemy sobie sprawę z tego, że Warta ma dużo atutów w grze defensywnej - podkreśla trener „Słoni” Mariusz Lewandowski. - Analizowaliśmy przeciwnika, mieliśmy dużo spotkań teoretycznych i praktycznych na boisku. Spodziewamy się bardzo ciężkiego meczu. Wiemy o co gramy. Zawodnicy mieli dużo odpraw indywidualnych, bo bardzo szczegółowo przygotowaliśmy się do Warty. Mieliśmy na to dwa tygodnie. Chcemy teraz wyjść na boisko i pokazać jakość.

Lewandowski nie kryje, że dużo czasu poświęcił na wyeliminowanie mankamentów w grze obronnej, żeby jego zespół nie tracił bramek w łatwy sposób. - Mamy przećwiczone schematy gry w ataku, ale w obronie przećwiczyliśmy podwojenia, asekuracje, żeby wyeliminować nasze mankamenty - mówi szkoleniowiec. - Po ciężkim okresie punkty są nam bardzo potrzebne. Chciałbym, żeby głód zwycięstwa był w drużynie bardzo duży, bo jest nam ono bardzo potrzebne. Najważniejsze, że wszyscy są do naszej dyspozycji.