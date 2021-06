Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Żony, dziewczyny, partnerki piłkarzy ZDJĘCIA

NOWE Zaduszki Jazzowe w Krakowie pod koniec października. Organizatorzy apelują o szczepienie się na COVID-19

W dniach 27-30 października odbędą się w Krakowie tradycyjne Zaduszki Jazzowe. Będzie to nowe otwarcie w historii tej imprezy. Organizatorzy festiwalu apelują do fanów o to, by się szczepili i wypełnili jesienią wszystkie sale, w których odbywać się będą koncerty.